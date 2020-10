LIVEBLOG

Covid-19 et couvre-feu : suivez en direct la conférence de presse de Jean Castex

Six jours après l'entrée en vigueur du couvre-feu dans neuf métropoles, le Premier ministre, Jean Castex, doit annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19, le 22 octobre 2020. © Geoffroys Van Der Hasselt, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Face à la progression du Covid-19 en France, le gouvernement serre de nouveau la vis. Près d'une semaine après l'entrée en vigueur d'un couvre-feu à Paris et dans huit métropoles, le Premier ministre doit annoncer, jeudi, de nouvelles mesures, dont l'extension du couvre-feu à plus d'une trentaine de départements. Suivez en direct les déclarations et les réactions.