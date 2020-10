La France appelle à mettre fin au boycott de produits français dans plusieurs pays du Moyen-Orient

La France a appelé, dimanche, à mettre un terme aux appels au boycott de produits français lancés par plusieurs pays du Moyen-Orient. Ces appels au boycott, ainsi que des manifestations, ont été lancés dans le monde musulman après de récents propos du président Emmanuel Macron sur les caricatures représentant le prophète Mahomet.

La France a appelé, dimanche 25 octobre, les gouvernements des pays concernés à faire "cesser" les appels au boycott de produits français et à manifester, provenant d'une "minorité radicale", leur demandant aussi d'"assurer la sécurité" des Français vivant sur leur sol.

La France dénonce ces appels, qui concernent notamment des produits agroalimentaires, "ainsi que plus généralement des appels à manifester contre la France, dans des termes parfois haineux, relayés sur les réseaux sociaux", selon le texte du communiqué.

"Ces appels dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d'expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine", poursuit le texte.

"En conséquence, les appels au boycott sont sans aucun objet et doivent cesser immédiatement, de même que toutes les attaques dirigées contre notre pays, instrumentalisées par une minorité radicale", est-il écrit.

Ce communiqué intervient dans un climat diplomatique tendu entre la France et la Turquie dont le président, Recep Tayyip Erdogan, a une nouvelle fois pris pour cible dimanche son homologue français en déclarant qu'Emmanuel Macron s'était "égaré" par ses positions envers les musulmans et l'islam.

Une chaîne coopérative koweïtienne de commerce de détail a décidé pour sa part de boycotter les produits français en raison des "insultes répétées" envers le prophète Mahomet et des caricatures dont il fait l'objet.

La défense des caricatures de Mahomet, point de départ des tensions

Le Pakistan s'en également pris dimanche à la France par la voix de son Premier ministre, Imran Khan, qui a accusé Emmanuel Macron d'avoir "attaqué l'islam" en encourageant la publication de caricatures représentant Mahomet.

Les critiques contre Emmanuel Macron et les appels au boycott de produits français interviennent quelques jours après la présentation par le président français d'un projet de loi contre les séparatismes et ses interventions lors de l'hommage national à l'enseignant Samuel Paty dont l'assassinat près de son collège par un musulman radicalisé a ému la France.

Pendant cet hommage, Emmanuel Macron a promis que la France continuerait de défendre les caricatures du prophète Mahomet, au nom de la liberté d'expression.

Dimanche soir, le président français a diffusé plusieurs tweets, également en anglais et arabe, soulignant son rejet des "discours de haine" et qu'il continuera à défendre "le débat raisonnable".

Nous continuerons.

Nous respectons toutes les différences dans un esprit de paix.

Nous n’acceptons jamais les discours de haine et défendons le débat raisonnable. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020

Dans son communiqué, le ministère a précisé, de son côté, que le projet de loi et les déclarations du président visent uniquement à "lutter contre l'islamisme radical, et à le faire avec les musulmans de France, qui sont partie intégrante de la société, de l'histoire et de la République françaises".

Le Quai d'Orsay dit avoir mobilisé le réseau diplomatique français "pour rappeler et expliquer (aux autres pays) les positions de la France en matière de libertés fondamentales et refus de la haine".

"Assurer la sécurité" des Français à l'étranger

Paris a aussi demandé aux pays concernés de "se désolidariser de tout appel au boycott ou de toute attaque contre notre pays, (d')accompagner nos entreprises et (d')assurer la sécurité de nos compatriotes à l'étranger".

Le ministre délégué au Commerce extérieur Franck Riester a indiqué dimanche soir à l'AFP être "en contact permanent avec les entreprises françaises concernées (par le boycott, NDLR) dans l'agroalimentaire", citant "Bel, Lactalis, et Danone".

J’ai échangé dès aujourd’hui avec certaines des enseignes françaises touchées par ces appels au #boycott que rien ne justifie.

Je continuerai à m’entretenir au quotidien avec l’ensemble des professionnels, en lien continu avec notre réseau diplomatique mobilisé à leurs côtés. https://t.co/kqNqjyydeF — Franck Riester (@franckriester) October 25, 2020

"On aura demain des temps d'échanges un peu plus longs. On reste à observer l'évolution dans les jours qui viennent", a-t-il ajouté.

Interrogé sur les premières conséquences de l'appel au boycott, il a répondu : "Il y a des impacts mais les chiffrer c'est trop tôt".

