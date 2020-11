Attentats de janvier 2015 : le procès suspendu après deux autres accusés positifs au Covid-19

Un croquis du tribunal, datant du 26 octobre 2020, montre Ali Riza Polat, qui aurait été le bras droit d'Amedy Coulibaly, qui a tué un policier en janvier 2015 et abattu quatre personnes dans un supermarché juif.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un avocat a annoncé le report du procès des attentats de 2015 à la semaine prochaine après que deux autres accusés ont été testés positifs au coronavirus.

Ajourné. Le procès des attentats de janvier 2015 est suspendu toute la semaine, deux autres accusés ayant été à leur tour testés positifs au coronavirus, a-t-on appris dans la nuit de dimanche à lundi 2 novembre auprès d'un avocat.

Après un test positif samedi du principal accusé Ali Riza Polat, les neuf autres accusés détenus ont été examinés ce week-end. "Au regard des protocoles sanitaires en vigueur nécessitant un isolement tant des cas positifs que des cas contacts, l'audience ne pourra reprendre cette semaine", selon un mail du président de la cour d'assises spéciale Régis de Jorna, envoyé à tous les avocats de la défense et de la partie civile.

Calendrier perturbé

Après le résultat du test d'Ali Riza Polat, le président de Jorna avait annoncé samedi la suspension jusqu'à mardi du procès, sous réserve des résultats des autres tests.

Les deux accusés testés positifs, ainsi que deux autres testés négatifs mais "considérés comme cas contact", sont actuellement détenus à la maison d'arrêt de la Santé, à Paris, selon le courriel.

Pour les autres accusés du procès, détenus à Fleury-Mérogis, "les résultats (...) devraient être connus dans la journée de demain" lundi, ajoute le président de la cour.

Mercredi dernier, les débats avaient déjà été suspendus après un malaise d'Ali Riza Polat. Pris de vomissements, il avait été renvoyé en maison d'arrêt mais le procès avait pu reprendre dès le jeudi matin après un premier test négatif et un avis favorable du médecin.

Son état de santé a toutefois nécessité un nouveau test samedi, cette fois positif.

Cette suspension d'audience d'au moins une semaine devrait perturber le calendrier qui prévoyait la fin des plaidoiries des parties civiles, débutées jeudi après-midi, puis le réquisitoire des avocats généraux, initialement prévu mercredi après-midi et jeudi.

Onde de choc international

Les avocats de la défense devaient quant à eux plaider les 6, 9, 10 et 11 novembre. Le verdict était attendu le vendredi 13 novembre.

Quatorze personnes, dont trois par défaut, sont jugées depuis le 2 septembre par la cour d'assises spéciale pour leur soutien au trio jihadiste qui a semé la terreur du 7 au 9 janvier 2015.

Les attentats contre Charlie Hebdo, des policiers et l'Hyper Cacher avaient fait 17 morts et soulevé une onde de choc internationale.

Depuis plus de deux mois de procès, près de 150 témoins et experts se sont succédé à la barre pour ce procès historique, filmé pour les archives de la justice, une première en matière de terrorisme, et sous très haute surveillance policière.

