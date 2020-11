En direct : les commémorations pour le 5e anniversaire des attentats du 13-Novembre

À l'occasion du cinquième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts et 350 blessés à Saint-Denis et Paris, plusieurs cérémonies d'hommage aux victimes sont organisées sur tous les lieux touchés par ces attaques terroristes. En raison du confinement, ces commémorations se déroulent en comité restreint.

Le 13 novembre 2015, la France est frappée par les pires attaques terroristes de son histoire, revendiquées par le groupe État islamique. Les attentats, contre la salle de concerts du Bataclan, plusieurs bars et restaurants de Paris et près du Stade de France, font 130 morts et plus de 350 blessés.

Cinq ans après, des cérémonies de commémoration sont organisées sur les lieux des attaques, en "format très réduit" en raison du confinement et en présence du Premier ministre, Jean Castex, accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.

