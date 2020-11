Les Champs-Élysées s'illuminent pour Noël malgré le confinement

Malgré les rues vides et l'absence de spectateurs, le coup d'envoi des illuminations pour les fêtes de fin d'année a été donné sur les Champs-Élysées, par la chanteuse Louane, en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo.

À un peu plus d'un mois de Noël, les arbres de la plus belle avenue du monde ont revêtu leur manteau rouge. Le coup d'envoi des illuminations a été donné, dimanche 22 novembre, sur les Champs-Élysées, par la chanteuse Louane et la maire de Paris Anne Hidalgo.

En raison du confinement en cours, mis en place pour freiner la pandémie de Covid-19, cette cérémonie s'est déroulée sans la présence des habitants de la capitale. Les Parisiens ont été invités à suivre cette illumination sur les réseaux sociaux. Ils ont pu s'inscrire sur le site du comité des Champs-Elysées et se voir attribuer une des 70 000 ampoules accrochée dans les platanes le long de l'avenue. Les participants ont pu laisser un message et appuyer sur le buzzer digital en même temps que Louane, marraine de cette édition.

Les illuminations resteront en place jusqu'au 6 janvier 2021.

