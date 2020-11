France : vaccination contre le Covid-19 dès "fin décembre", non obligatoire

Un chercheur travaille dans un laboratoire de développement industriel, dans l'unité Pasteur de vaccins du laboratoire français Sanofi, à Marcy-l'Étoile, près de Lyon, le 16 juin 2020. © Gonzalo Fuentes, Reuters

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé, mardi soir que la vaccination contre le Covid-19 ne serait pas obligatoire et que la campagne, "rapide et massive", pourrait débuter "dès fin décembre, début janvier" pour "les personnes les plus fragiles".