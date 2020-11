L'hommage national à Daniel Cordier célébré en petit comité aux Invalides

Une cérémonie d'hommage national à l'ancien résistant Daniel Cordier, décédé à 100 ans le 20 novembre dernier, sera tiendra jeudi dans la cour de l'Hôtel des Invalides. En raison du Covid-19, seule une trentaine de personnes, dont Emmanuel Macron et le dernier Compagnon de la Libération encore vivant, y assisteront.

La cérémonie militaire débutera à 15 h 30 dans la cour de l'Hôtel des Invalides, à Paris, et sera marquée par un discours d'une quinzaine de minutes du président de la République qui saluera la mémoire d'"un homme de la liberté" et d'"un destin français emblématique", selon son entourage.

"La Marseillaise" mais aussi "Le Chant des Partisans", hymne de la Résistance, seront interprétés par le Chœur de l'armée française.

La cérémonie d'hommage sera diffusée en direct sur France 24 à partir de 15 h 30.

Inhumé vendredi au cimetière du Père Lachaise

Au premier rang des invités figurera Hubert Germain qui, à 100 ans, est le dernier des 1 038 Compagnons de la Libération encore en vie. À ce titre, il a accepté de reposer à sa mort au Mont-Valérien, principal lieu d'exécution des résistants durant la Seconde Guerre mondiale.

L'ex-président François Hollande, les présidents du Sénat Gérard Larcher et de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, le Premier ministre Jean Castex, les ministres des Armées Florence Parly et de la Culture Roselyne Bachelot, la secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq et le chef d'État major des Armées, le général François Lecointre, figurent eux-aussi parmi les invités.

Une dizaine de membres de la famille et de proches de Daniel Cordier seront également présents. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron s'entretiendra avec eux et avec Hubert Germain à l'issue de la cérémonie.

Le chef de l'État a rencontré à plusieurs reprises Daniel Cordier, à qui il a remis la Grande Croix de la Légion d'honneur, le 18 juin 2018.

Devenu marchand d'art après la guerre, l'ancien secrétaire de Jean Moulin sera inhumé vendredi au cimetière parisien du Père Lachaise.

Depuis le début du quinquennat, des cérémonies d'hommage national ont été organisées aux Invalides pour plusieurs personnalités, comme Simone Veil, Jean d'Ormesson, Charles Aznavour et Jean Daniel ainsi que pour le gendarme Arnaud Beltrame ou les 13 soldats tués au Mali en 2019.

