En France, les lieux de culte rouvrent leurs portes mais la jauge de 30 personnes passe mal

Fermés pendant le reconfinement, les lieux de culte en France rouvrent leurs portes aux fidèles pour la première fois dimanche. La jauge maximale de 30 fidèles instaurée par le gouvernement reste contestée. Le Premier ministre Jean Castex doit s'entretenir avec les autorités religieuses en fin de journée.

Publicité Lire la suite

C'est un dimanche particulier pour les lieux de culte. Après avoir fermé leurs portes pendant le mois de reconfinement, ils peuvent à nouveau accueillir les fidèles dimanche 29 novembre mais dans la limite de 30 personnes. Une jauge maximale que les autorités religieuses contestent malgré l'annonce d'un assouplissement possible au 15 décembre.

"Quand on voit les images de la manifestation d'hier avec cette foule compacte, et penser que dans des grandes églises il ne peut y avoir que 30 personnes, c'est absurde", a déclaré l'évêque de Nanterre, Matthieu Rouge, sur BFM TV, faisant référence aux rassemblements contre l'article 24 de la loi "sécurité globale" qui ont eu lieu à Paris en région.

La Conférence des évêques de France (CEF) a déposé une requête auprès du Conseil d'État pour obtenir dès maintenant un assouplissement en fonction de la taille du lieu. "La liberté du commerce et de l'industrie et la liberté de culte ne sont pas garanties de la même manière", a déploré Me Guillaume Valdelievre, avocat au Conseil d'Etat représentant la CEF.

Une limitation jugée "disproportionnée"

"L'interdiction des cérémonies religieuses de plus de 30 personnes dans les lieux de culte est manifestement disproportionnée en ce qu'elle ne prend pas en compte la taille des édifices religieux", a fait remarquer de son côté Me Antoine Delvolvé, un autre avocat du Conseil d'État pour le compte du diocèse de Paris. "La Fnac des Ternes (à Paris) a mis un panneau : +Vous pouvez être 604 dans le magasin+. Or (ce magasin) est plus petit que Saint-Sulpice. Voilà une discrimination qui saute aux yeux", a-t-il affirmé.

Selon Jean-Benoît Harel, président de l'association "Pour la messe", la décision de limiter à 30 le nombre de personnes assistant aux offices "n'a pas de fondement scientifique".

Le gouvernement nie toute "stigmatisation" des fidèles

Pascale Leglise, représentante du ministère de l'Intérieur, a tenté de désamorcer ces critiques. La France n'est "pas la seule" à avoir pris ce type de mesure. Elle a nié toute "stigmatisation" des croyants de la part du gouvernement français. Comparer la situation des commerces et des lieux de culte n'est pas pertinent, a-t-elle également souligné. "Dans un magasin, les gens passent, ne se parlent pas, ne restent pas assis les uns à côté des autres", a-t-elle fait remarquer en notant que les théâtres, les cinémas, les bars et restaurants demeuraient fermés.

"30 personnes (dans un lieu de culte) ce n'est pas beaucoup", a admis Pascale Leglise mais, a-t-elle ajouté, "on peut faire plus de messes pas seulement le dimanche matin".

La décision du juge de référé est attendue dimanche. Les représentants religieux doivent ensuite s'entretenir avec le Premier ministre Jean Castex en fin de journée.

AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne