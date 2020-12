Gérald Darmanin admet des "problèmes structurels" au sein des forces de l’ordre

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a reconnu lundi, devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, qu’il existait "peut-être" des "problèmes structurels" au sein de la police. Ses propos interviennent en pleine fronde contre l'article 24, qui prévoit de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre et alors que plusieurs affaires de violences policières ont indigné le pays.

Publicité Lire la suite

Alors que la majorité macroniste a annoncé lundi 30 novembre une "réécriture totale" de l’article 24 de la proposition de loi sur la "sécurité globale", le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a été entendu pendant plus de deux heures par la commission des lois de l’Assemblée nationale, reconnaissant qu’il existait "peut-être" des "problèmes structurels" au sein de la police.

Il a présenté les "sept péchés capitaux" de l’institution, ainsi que ses propositions de réforme pour s’y attaquer et tenter de répondre à la crise provoquée par une multiplication des violences policières. Une réponse à la demande du président Emmanuel Macron,vendredi 27 novembre, de "réaffirmer le lien de confiance qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent et pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations".

Le chef de l'État avait fait la même demande à son prédécesseur place Beauvau, Christophe Castaner, qui avait présenté un plan en ce sens en juin. Mais, face à une bronca des policiers, il avait été évincé du gouvernement un mois plus tard, à la faveur du remaniement.

Les forces de l’ordre sont pointées du doigt après de nombreux actes commis par les policiers, comme le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler – des actes "inqualifiables", selon M. Darmanin. Il a également a estimé que "les individualités ne sont pas un tout", en prévenant qu'il "ne supporterait pas qu'on porte atteinte à l'institution de la police et de la gendarmerie".

"Pourquoi ces actes ?, a-t-il poursuivi, sans doute à cause des comportements individuels, peut-être aussi des problèmes structurels qui ne datent pas d'hier". Il faut "donner à la police de la République, à la gendarmerie nationale, les moyens de l'exemplarité qu'on exige d'eux", a dit le ministre lors de cette audition, avant d'énumérer selon lui les "sept péchés capitaux" qui pèsent sur les forces de l'ordre.

"Les 7 péchés capitaux" de la police, selon place Beauvau

Lundi, Gérald Darmanin a listé ses propositions en les présentant comme "les 7 péchés capitaux" :

Premier péché : "la formation initiale" qui doit être "plus importante. Pour recruter plus de personnels, après les attentats de 2015, la formation initiale (période de scolarité en école de police) avait été ramenée de 12 à 8 mois. Le ministre a également insisté sur l'importance de la formation tout au long de la vie. "Nous devons" aux policiers "plus d'heures de formation", a également dit M. Darmanin.

Deuxième péché : l'encadrement. "Une des difficultés est qu'il n'y a pas assez de chefs, de sous-chefs présents dans la rue (...) il faut recréer un corps intermédiaire d'encadrement sur le terrain. (...) Être sur le terrain est la plus noble des fonctions".

Troisième et quatrième péchés : des moyens supplémentaires. Le ministère a obtenu 1 milliard d'euros au titre du plan de relance pour rénover les commissariats, changer sa flotte de véhicules, entre autres. M. Darmanin a estimé qu'il faudrait davantage de moyens encore. Il a évoqué la généralisation des caméras piétons en juillet 2021, ce qu'il avait déjà annoncé et acté cet automne.

Cinquième péché : L'inspection générale de la police nationale (IGPN). Gérald Darmanin a rappelé que "tout corps a son inspection". L'IGPN "est à la fois un service d'inspection et un service d'enquête judiciaire". Il a estimé que s'il devait y avoir une réforme, elle devrait porter sur l'obligation d'appliquer les "préconisations de sanctions administratives" formulées par l'IGPN. "Si elle était aussi mauvaise que cela, le procureur de la République" de Paris "ne l'aurait pas saisie" pour enquêter sur les violences commises par des policiers sur le producteur Michel Zecler, a-t-il souligné. Pour autant, il s'est dit prêt "à tout regarder", c'est-à-dire à mettre une personnalité indépendante à sa tête.

Sixième problème : le sous dimensionnement des effectifs de maintien de l'ordre. À cet égard, il a fait valoir que lors de l'évacuation du camp de migrants au cœur de Paris lundi 23 novembre, les unités qui étaient intervenues n'étaient pas celles spécialement formées au maintien de l'ordre, par manque d'effectifs disponibles.

Septième péché : le lien avec la population. Le ministre "ne partage profondément pas" l'idée selon laquelle il y aurait "un divorce entre la police et la population". Il a proposé de porter à 30 000 la réserve des policiers, soit le même niveau que la réserve des gendarmes.

Environ 200 propositions déjà dans le livre blanc de la sécurité

Après la remise du livre blanc de la sécurité intérieure mi-novembre, Gérald Darmanin avait annoncé que des discussions allaient se poursuivre au premier semestre 2021 avec pour objectif de préparer une loi d'orientation et de programmation (LOPSI) pour 2022.

Ce livre blanc, qui a demandé un an de travail, compte environ 200 propositions concernant le recrutement des policiers, leur formation, leur plan de carrière, mais aussi une nouvelle répartition territoriale entre police et gendarmerie ou des regroupements de structures entre les deux forces.

Plusieurs propositions sont déjà en application comme le nouveau schéma du maintien de l'ordre, ou sont prévues dans le texte de loi "Sécurité globale" comme le développement des polices municipales ou l'encadrement des société privées de sécurité.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne