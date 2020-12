En direct : suivez l'hommage d'Emmanuel Macron à Valéry Giscard d'Estaing

Emmanuel Macron s'adressera jeudi à 20 heures aux Français pour rendre hommage à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, décédé mercredi à l'âge de 94 ans.

Comme il l'avait fait lors de la disparition de Jacques Chirac, Emmanuel Macron s'adressera, jeudi 3 décembre, à 20 heures aux Français pour rendre hommage à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, décédé la veille à l'âge de 94 ans.

Dans la nuit, Emmanuel Macron a déjà salué dans un communiqué la mémoire d'un chef d'État dont "le septennat transforma la France". "Les orientations qu'il avait données à la France guident encore nos pas. Serviteur de l'État, homme politique de progrès et de liberté, sa mort est un deuil pour la nation française", ajoute-t-il.

Des liens ténus entre les deux présidents

Emmanuel Macron n'était pas encore né [puisque il naît trois ans après] quand VGE fut élu président en 1974, et ce dernier n'était plus dans la politique active en 2017. Contrairement à Nicolas Sarkozy et François Hollande, Emmanuel Macron a peu eu l'occasion de croiser VGE, affaibli ces dernières années, et les deux hommes ont peu parlé l'un de l'autre.

Mais depuis le décès de l'ancien président, analystes et politiques soulignent leurs similitudes, à commencer par leurs passages à l'ENA, à l'Inspection des finances et au ministère de l'Économie. Emmanuel Macron, élu à 39 ans, a ravi à VGE le titre de plus jeune président de la Ve.

En octobre 2017, Giscard d'Estaing avait énuméré les qualités communes que leur procurait cette jeunesse : "disponibilité physique, vitalité, liberté et sens du risque". Quelques mois auparavant, il avait reconnu qu'Emmanuel Macron lui ressemblait "probablement un peu", mais qu'il lui manquait, différence de taille, l'expérience du pouvoir, que lui-même avait exercé très longtemps dans des mandats locaux [maire, conseiller régional, député] et aux Finances.

Quand son successeur connaissait ses premières difficultés politiques, à l'automne 2018, VGE l'avertit que "la France est un pays assez difficile à réformer et si on veut obtenir des résultats, il faut parler clairement, garder totalement son calme". Citant un proverbe chinois : "quand l'empereur est agité, le peuple est malade".

