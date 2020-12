Climat : Cyril Dion demande à Emmanuel Macron de "respecter sa parole"

Lors de l’interview accordée au média en ligne Brut, le président Emmanuel Macron a reproché à certains activistes de ne plus le soutenir assez dans sa lutte contre le réchauffement climatique. Cyril Dion, garant de la Convention citoyenne pour le climat, s'est senti visé et lui a répondu dans une tribune cinglante.

La réponse de Cyril Dion ne s’est pas fait attendre. Moins de 24 heures après l’interview du président Emmanuel Macron sur le média en ligne Brut, le réalisateur et activiste, garant de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), a signé une tribune dans le journal Le Monde pour demander au chef de l’État de respecter sa parole en matière de politique environnementale.

Interrogé sur la mise en œuvre des propositions de la CCC, Emmanuel Macron a estimé normal d'en évaluer toutes les conséquences et de ne pas les adopter telles quelles. "Je ne veux pas dire que parce que les 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible ou le Coran", a répliqué le président. "Moi je suis vraiment très en colère contre des activistes qui m'ont aidé au début et qui disent maintenant, il faudrait tout prendre."

Une pique envers le réalisateur Cyril Dion, qui a lancé une pétition en ligne pour "sauver la Convention" qui a dépassé les 300 000 signataires en deux semaines.

Le réalisateur a rejeté les critiques du président Macron dans une interview accordée à France Inter, en expliquant vouloir être "constructif". Il juge qu’il est de son devoir de "monter au créneau maintenant", de manière à sauver le projet de loi en cours d’élaboration.

Dans les colonnes du Monde, Cyril Dion revient sur les critiques émises à son encontre. "Vous dites que je ne suis pas 'honnête', que je fais une 'caricature'. Au-delà de la perplexité que m’évoque cette morgue à mon endroit dans la bouche du président de la République, il me semble que c’est vous qui ne respectez pas la parole que vous avez donnée. Et que c’est préoccupant pour plusieurs raisons", écrit le réalisateur.

"Je me suis engagé, si vous ne respectiez pas votre parole, à me manifester et à être le garant du respect de votre engagement auprès des citoyens. Cet engagement, c’est vous qui l’avez pris. Personne ne vous y a obligé. C’était d’ailleurs extrêmement courageux de votre part", rappelle Cyril Dion.

Il revient ensuite dans son texte sur les différents jalons qui ont amené à la création de la Convention citoyenne sur le climat dont les travaux ont commencé en 2019. Et il décrit le "détricotage progressif" des mesures proposées par cette instance participative. Un constat d’échec qui risque de peser lourdement sur les réunions prévues cette semaine avec l’exécutif.

