Procès des "écoutes" : Nicolas Sarkozy dit n'avoir "jamais commis le moindre acte de corruption"

Jugé à Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des "écoutes", l'ancien président Nicolas Sarkozy a fait part lundi de sa "colère" et de son "indignation". "Je veux être lavé de cette infamie", a-t-il déclaré au tribunal.

L'ancien président Nicolas Sarkozy, jugé à Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des "écoutes", a nié, lundi 7 décembre, à la barre du tribunal avoir "jamais commis le moindre acte de corruption", au tout début de son interrogatoire.

L'ex-chef de l'État, âgé de 65 ans, a fait part de sa "colère" et de son "indignation", ajoutant qu'il espérait "être lavé de cette infamie". "C'est la première fois que j'ai l'impression que je vais pouvoir m'expliquer devant une justice impartiale", a ajouté Nicolas Sarkozy, lors d'un long propos liminaire.

"Qu'ai-je fait pour mériter ça ?"

Ce dernier est présent depuis le premier jour de ce procès inédit, au cours duquel il est jugé pour corruption et trafic d'influence aux côtés de son avocat et ami, Thierry Herzog, et de l'ex-haut magistrat, Gilbert Azibert.

"Vous avez devant vous un homme dont on a écouté plus de 3 700 conversations privées", a rappelé Nicolas Sarkozy, dénonçant également un "déchaînement" de moyens à son encontre. "Qu'ai-je fait pour mériter ça ?", a-t-il lancé.

