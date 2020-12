L'actu en dessin : les droits humains fragilisés par la pandémie

Pour l'ONU, "la pandémie […] sert de prétexte à des politiques sécuritaires musclées et à des mesures répressives qui restreignent l’espace civique et la liberté des médias".

À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'Homme, célébrée chaque année le 10 décembre, les dessinateurs de Cartooning for Peace se sont intéressés aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les droits humains.

Publicité Lire la suite

"Reconstruire le monde en mieux." À la veille de la Journée internationale des droits de l'Homme, Antonio Guterres a choisi, mercredi 9 décembre, d'insister sur les opportunités offertes par la crise du Covid-19 pour renforcer les droits humains, "qui nous protègent tous". Mais le communiqué du secrétaire général de l'ONU rappelle surtout la fragilité de ces droits face à l'épidémie de coronavirus : "La pandémie nuit (...) aux droits humains, car elle sert de prétexte à des politiques sécuritaires musclées et à des mesures répressives qui restreignent l’espace civique et la liberté des médias."

Thématique chère à Cartooning for Peace, la défense des droits humains, particulièrement en temps de pandémie, est mise à l'honneur cette semaine par le réseau international de dessinateurs de presse.

Le dessin choisi pour illustrer cette page est signé Sunnerberg Constantin, dit Cost. Né en 1970 à Moscou, ce dessinateur vit et travaille désormais à Bruxelles, et a été publié dans de nombreux journaux, notamment dans Le Soir, Courrier international, Espace de Libertés, Journal du Mardi et Le Vif-L’Express. Il a reçu quatre World Press Cartoon et quatre Press Cartoon Belgium, ainsi qu'une cinquantaine d'autres prix internationaux ces six dernières années, dans 19 pays diffférents.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne