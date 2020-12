Anniversaire de l’Accord de Paris : tous masqués contre le changement climatique

Pour marquer les cinq ans de l'Accord de Paris, l'organisation de la COP21 a lancé une action artistique appelant les personnalités du monde entier à porter des masques conçus à partir de matériaux recyclés.

Un projet artistique international pour mobiliser contre le réchauffement climatique. Des artistes et des personnalités du monde entier ont répondu présent à l'appel de l'organisation de la COP21 pour marquer les 5 ans de l'Accord de Paris sur le climat, signé le 12 décembre 2015. Dans ce projet vidéo intitulé Maskbook, les personnalités portent des masques conçus par des artistes à partir de matériaux recyclés et portant des messages pour le climat.

Réalisée avec l'association Art of Change 21, cette initiative vise à rappeler l'urgence de la situation et l'importance de l'engagement collectif pour protéger l'environnement, au-delà des actions politiques et diplomatiques.

