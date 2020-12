Une légion d’honneur au maréchal Sissi en catimini… qui finit par faire du bruit

La remise de la légion d'honneur au président égyptien, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, lors d'un diner d'État à l'Élysée la semaine dernière, a ravivé les critiques sur la façon dont la presse française a été tenue à l'écart de plusieurs étapes de cette visite officielle.

Un pharaon à Paris. Cérémonie en grande pompe aux Invalides, rencontres avec les plus hauts personnages de l'État, du président du Sénat à la maire de Paris, diner en tenue de gala au palais de l'Élysée. Ces images de la visite du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ont été révélées mercredi 8 décembre par l'émission Quotidien sur la chaine TMC, qui a dû aller les chercher sur le site de la présidence égyptienne.

"Nous retiendrons que pour la première fois nous sommes allés sur le site d'un régime autoritaire pour savoir ce qu'il se passe à l'Élysée", a conclut le présentateur Yann Barthès après la diffusion de ces séquences, qui n'avaient pas été ouvertes à la presse française.

C'est ainsi que le moment où le président Emmanuel Macron a remis la grand-croix de la Légion d'honneur à son homologue égyptien n’a été immortalisé que par un caméraman de la délégation égyptienne. Cette décoration en catimini a soulevé un tollé parmi les défenseurs des droits humains. Un intellectuel italien, Corrado Augias, a même rendu sa légion d'honneur, lundi 14 décembre, pour protester la distinction d'une personne qu'il juge "complice de comportements criminels".

Du côté de la presse française, la polémique autour de cette décoration protocolaire ravive le sentiment d'avoir été tenue à l'écart de tout un pan de la visite officielle du maréchal Sissi. Les journalistes ont uniquement été autorisés à assister à l'accueil du président égyptien par son homologue français au palais de l'Élysée, ainsi qu'à la conférence de presse qui a suivi.

"On n'est jamais présents pour la remise du collier de la légion d'honneur aux dignitaires étrangers. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un diner d'État qui ne soit pas couvert par la presse", affirme Jacques Witt, photojournaliste depuis une trentaine d'années. La cour du palais de l'Élysée est alors ouverte aux médias dans la soirée pour leur permettre de filmer et photographier l'arrivée des invités.

"On a découvert a posteriori ces images de Sissi sur Quotidien. On n'a pas eu accès au programme complet de la visite et le diner d'État n'était pas marqué sur l'agenda présidentiel", renchérit un journaliste qui suit l'Élysée, également membre de l'Association de la presse présidentielle. "En France, on n'est pas dans une culture de transparence à l'anglo-saxonne, où les rencontres de chaque conseiller sont inscrites à l'agenda."

La question de la légion d'honneur n'avait alors pas été évoquée. Les visites d'État en France sont pourtant le fruit d'une mécanique bien rodée, avec plusieurs passages obligés : diner de gala, cérémonie aux Invalides et à l'Arc de Triomphe, passage à l'Assemblée nationale et au Sénat, visite à la mairie de Paris, etc.

Dès le 3 décembre, le ministère des Affaires Étrangères avait ainsi communiqué un planning de la visite du maréchal Sissi pour permettre aux agences et aux médias du Comité de liaison de la presse de se partager les différents événements à couvrir.

Extrait du planning de couverture médiatique de la visite officielle du maréchal Sissi © Capture d'écran France 24

À peine deux heures après cet envoi, le Comité de liaison a envoyé un nouveau message aux médias annonçant que ces dispositions avaient été annulées par le Quai d'Orsay car l'Élysée prenait la main sur la procédure. Les étapes mentionnées dans le planning précédent n'ont finalement pas été ouvertes aux journalistes.

Message annonçant l'annulation des dispositions de couverture médiatique de la visite du maréchal Sissi © Capture d'écran France 24

La présidence française affirme de son côté n'avoir aucunement "repris la main" sur les dispositions médias de cette visite. Selon une source de l'Élysée, jointe lundi 14 décembre, l'accréditation pour chaque étape relevait des autorités auxquelles rendait visite le maréchal Sissi. Quant au diner d'État, l'Élysée n'a pas jugé utile de laisser la cour ouverte aux médias car "en raison du Covid, il n'y avait qu'une vingtaine de personnes, dont la plupart étaient venues trois heures avant", quand les journalistes étaient présents.

La presse française ayant été tenue à distance, ce sont finalement les images de la délégation égyptienne, montées pour souligner l'accueil fastueux réservé au maréchal Sissi, qui ont fait le tour de la Toile et donné un écho supplémentaire à une remise de décoration mal assumée côté français.

