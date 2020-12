Covid-19 : Jean Castex prévoit le début des vaccinations “dès la dernière semaine de décembre”

Le Premier ministre Jean Castex a présenté, mercredi, à l'Assemblée nationale, le plan de l'exécutif pour la vaccination des Français. Une campagne qui pourrait débuter fin décembre dans les Ehpad.

La stratégie vaccinale se précise en France. Le Premier ministre Jean Castex a présenté, mercredi 16 décembre, à l’Assemblée nationale, le plan de vaccination de l'exécutif qui pourrait finalement débuter dès la fin de l'année. Se voulant rassurant, le chef du gouvernement a dit vouloir inscrire cette campagne dans la “transparence” et la “confiance”.

Surtout, il a développé les différentes phases de la future campagne qui débutera par les Ehpad “dès la dernière semaine de décembre” — après validation de l’Agence européenne des médicaments — pour une durée de "six à huit semaines". Cette première phase concernera un million de Français.

Une seconde phase s'adressera aux personnes présentant des facteurs à risques et aux professionnels de santé. Celle-ci concernera 14 millions de personnes. Enfin, la troisième phase de la campagne s'adressera à l'ensemble de la population à partir de la fin du printemps.

Deux cents millions de doses livrées en France

En tout, 200 millions de doses seront livrées en France, soit une quantité prévue pour 100 millions de personnes "car deux injections sont nécessaires", a rappelé le Premier ministre. "À terme, chacun devra pouvoir se faire vacciner par un professionnel de santé près de chez lui et en qui il a confiance", a insisté le Premier ministre, avant d'ajouter qu'"aucune vaccination y compris dans les établissements n’aura lieu sans que le consentement éclairé ait pu être exprimé".

"Les objectifs sont clairs : en ciblant d'abord les publics les plus vulnérables, nous cherchons à réduire la mortalité et à prévenir les hospitalisations et les admissions en soins intensifs, afin de préserver notre système de santé”, a-t-il rappelé face aux quelques députés présents.

"Cette campagne de vaccination est un tournant dans la lutte contre la Covid mais soyons clairs, compte tenu du processus progressif, le début de la campagne vaccinale ne va pas marquer la fin de l’épidémie", a-t-il tempéré.

