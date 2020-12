L'actu en dessin : les attentats de janvier 2015 à Paris enfin jugés

Après trois longs mois d’audience, interrompus par la crise sanitaire liée au Covid-19 et trois attaques terroristes qui ont endeuillé la France cet automne, le procès des attentats de janvier 2015 s'est terminé cette semaine devant la cour d'assises spéciale de Paris.

Appelé à entrer "dans l'Histoire" près de six ans après les attaques contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, le procès des attentats de janvier 2015 a fait émerger la parole puissante des victimes mais s'est trouvé confronté à un dossier truffé de zones d'ombre et à des accusés "ordinaires". En l'absence des auteurs des attaques, Saïd et Chérif Kouachi et Amedy Coulibaly, tués dans des assauts policiers après avoir semé la terreur en France, la cour d'assises spéciale de Paris a jugé onze logisticiens présumés qui ne se sont jamais revendiqués de l'idéologie jihadiste.

"Coupables de substitution" pour la défense, "cheville ouvrière" des attaques pour l'accusation, ces hommes âgés de 29 à 68 ans ont tous été reconnus coupables mais seuls quatre d'entre eux ont été condamnés pour terrorisme, tous proches d'Amedy Coulibaly, le tueur de l'Hyper Cacher. Les peines vont de quatre ans à trente ans de prison pour les accusés présents. Mohamed Belhoucine, mentor religieux d'Amedy Coulibaly, a lui écopé de la réclusion criminelle à perpétuité, même s'il est présumé mort en Syrie, où il était parti quelques jours avant les attentats.

Né en Belgique en 1954, Michel Kichka a réalisé un des dessins mis à la une cette semaine par Cartooning for Peace pour aborder ce procès historique. Il est l’un des représentants les plus connus de la caricature israélienne. II travaille comme illustrateur, bédéiste et cartooniste, et collabore comme dessinateur éditorialiste à des chaînes de télévision israéliennes (Channel 2, Channel 1, i24 news) et française (TV5 Monde). Il dessine aussi régulièrement pour Courrier International et pour Regards (Belgique).

Cliquez ici pour découvrir ce dessin dans son format original.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

