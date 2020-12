L'année 2020 bat un record de chaleur en France

"Hors du commun", l'année 2020 a été la plus chaude enregistrée en France depuis le début des mesures en 1900, selon Météo-France. Un nouveau signe du réchauffement climatique.

C'est l'année de tous les records. Selon Météo-France, 2020 est l'année la plus chaude enregistrée en France depuis le début des mesures en 1900.

"Le rafraîchissement de cette fin d'année n'aura rien changé. C'est désormais officiel : avec une valeur moyenne sur l'ensemble du pays atteignant 14°C, la température de l'année 2020 est la plus chaude jamais enregistrée, devant 2018 (13,9°C)", a précisé, mardi 29 décembre, l'organisme sur Twitter.

🌡️ Le rafraîchissement de cette fin d’année n’aura rien changé. C’est désormais officiel : Avec une valeur moyenne sur l’ensemble du pays atteignant 14 °C, la température de l’année 2020 est la plus chaude jamais enregistrée, devant 2018 (13,9 °). https://t.co/KiWJvLuwVW

"En début d’année, le pays a connu son second mois de février le plus chaud de l’Histoire, jalonné par plusieurs pics de douceur remarquable et de nombreux records", explique également Météo-France dans un communiqué. "Durant l’été, deux épisodes de canicule ont concerné la France du 30 juillet au 1er août puis du 6 au 13 août. Le mois de septembre a ensuite été marqué par une vague de chaleur tardive exceptionnelle du 13 au 17 septembre".

Signe du réchauffement climatique, Météo-France rappelle également que "parmi les 10 années les plus chaudes depuis 1900, neuf appartiennent au XXIe siècle : 2020, 2018, 2014, 2019, 2011, 2003, 2015, 2017 et 2006" et que "parmi les 10 années les plus chaudes depuis 1900, sept appartiennent à la dernière décennie".

