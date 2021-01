En direct : conférence de presse de Jean Castex sur la crise du Covid-19

Couvre-feux, vaccins, perspectives pour la culture, la restauration ou bien les stations de ski... Le premier ministre, Jean Castex, dresse un état des lieux des mesures sanitaires, alors que l'épidémie de Covid-19 circule toujours activement en France. Suivez sa conférence de presse aux côtés du ministre de la Santé, Olivier Véran, à 18 h.

Alors que plus de 25 000 cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en France, le Premier ministre, Jean Castex, entend lors de sa conférence de presse avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, défendre la stratégie vaccinale du gouvernement et "donner le plus de visibilité possible" aux secteurs les plus touchés dont la restauration, la culture ou bien le tourisme.

Des précisions seront également apportées sur la stratégie vaccinale de la France, objet de critiques, ainsi que sur les nouvelles mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la propagation du virus. Il devrait également annoncer si d'autres départements seront concernés par un couvre-feu avancé à 18 h, au lieu de 20 h.

