L'actu en dessin : les assauts de Donald Trump contre la démocratie américaine

L'attaque sur le Capitole menée par des partisans de Donald Trump à Washington, mercredi 6 janvier, a inspiré les dessinateurs de Cartooning for Peace qui se sont intéressés à la responsabilité du président sortant dans l’affaiblissement de la démocratie américaine.

Des partisans du président américain Donald Trump, issus pour la plupart des mouvances suprémacistes et complotistes d'extrême droite, dont certains arboraient tenues paramilitaires et drapeaux confédérés, ont semé le chaos au Congrès américain, mercredi 6 janvier, après avoir été mobilisés par celui que les caricaturistes appellent désormais le "pompier pyromane" ou le Néron de la Maison Blanche.

Thématique chère à Cartooning for Peace, la défense des valeurs démocratiques, particulièrement bousculées ces derniers jours aux États-Unis, est mise à l'honneur cette semaine par le réseau international de dessinateurs de presse.

Notamment grâce au dessin (ci-dessus) de Pierre Kroll, né en 1958 au Congo. Architecte et licencié en Sciences de l'environnement, il devient dessinateur indépendant dès 1985. Depuis, on retrouve ses dessins dans d'innombrables périodiques et publications. Il est aujourd'hui le dessinateur attitré du quotidien belge Le Soir, membre de l'Académie royale de Belgique. Il a reçu le Prix de l'humour vache en France en 1986 et le premier prix du Press Cartoon of Belgium en 2006, 2009, 2012 et 2017.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

