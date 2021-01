Covid-19 en France : le gouvernement veut avancer le couvre-feu dans huit départements

Défendant des "mesures difficiles mais nécessaires", le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé samedi que le gouvernement souhaitait avancer le couvre-feu dans huit nouveaux départements, sans préciser les zones concernées.

Le gouvernement souhaite avancer le couvre-feu dans "huit" nouveaux départements, a annoncé, samedi 9 janvier, le Premier ministre français, Jean Castex, défendant des "mesures difficiles mais nécessaires" face aux "contestations" qu'elles suscitent, notamment à Marseille.

Il n'a pas précisé quels départements étaient concernés sur la dizaine précédemment évoquée. Selon les informations recueillies par l'AFP auprès des préfectures, le couvre-feu sera avancé à 18 h dimanche dans cinq départements (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Allier, Cher, Côte d'Or).

La Haute-Savoie conserve, elle, l'horaire de 20 h. Des décisions sont encore attendues pour les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et l'Yonne.

Mécontentement à Marseille

À Marseille, faisant fi des clivages politiques, la mairie, à gauche, et la région, à droite, ont dénoncé d'une même voix l'avancement du couvre-feu.

"En réalité, nous appliquons à Marseille les mêmes critères que nous appliquons ailleurs, a souligné Jean Castex lors d'un déplacement à Tarbes. Chacun a conscience que l'épidémie ne faiblit pas ou qu'elle se renforce au contraire différemment dans certaines zones du territoire. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques jours, nous avons souhaité un effet anticipé de l'heure de démarrage du couvre-feu. Donc ça sera le cas dans huit départements supplémentaires."

Même tonalité du côté du président des maires du Vaucluse, Jean-François Lovisolo. "On est très réservé sur l'utilité d'une telle mesure sur le plan sanitaire dans les zones péri-urbaines et rurales du département", a-t-il déclaré à l'AFP. À 18 h, la population à risque est déjà chez elle et on va mettre en difficulté les commerçants, les restaurants qui font de la vente à emporter, les stations-service, les boulangeries", a-t-il déclaré à l'AFP.

Quinze départements sont déjà soumis depuis une semaine à un couvre-feu à 18 h au lieu de 20 h ailleurs.

"Cap symbolique des 100 000 Français vaccinés dans le week-end"

Jean Castex a également défendu une nouvelle fois la stratégie vaccinale du gouvernement, critiquée pour sa lenteur. "L'objectif est d'aller vite" mais aussi "de le faire dans des conditions de sécurité absolument irréprochables", a-t-il dit, assurant avoir constaté que le "taux d'adhésion" à la vaccination "augmente", alors que la France est l'un des pays les plus sceptiques face aux vaccins contre le Covid-19.

Le Premier ministre a insisté sur la "crédibilité de cette opération vaccinale". "Il faut qu'elle réussisse, parce que c'est elle qui nous permettra de sortir de cette grave crise sanitaire qui s'aggrave", a-t-il ajouté.

À ses côtés, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a souligné que "nous passerons probablement le cap symbolique des 100 000 Français vaccinés dans le week-end", promettant que "la semaine prochaine, le rythme augmentera encore".

