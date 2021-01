Covid-19 en Outre-mer : de nouvelles restrictions pour les voyageurs

L'épidémie de Covid-19 continue d'inquiéter en Guyane et à Mayotte, deux départements situés à proximité de zones où des variants du coronavirus se propagent. De nouvelles restrictions sont mises en place à partir de lundi concernant les voyages vers et depuis l'Outre-mer.

Si la situation reste moins préoccupante qu'en métropole, l'épidémie de Covid-19 sévit également dans les départements d'Outre-mer, avec des situations préoccupantes en Guyane et à Mayotte, où des variants du coronavirus menacent.

Le Premier ministre, Jean Castex, a ainsi annoncé des mesures "spécifiques pour les Outre-mer", jeudi 14 janvier, lors de son dernier point de situation. "La Guyane et à travers elle les Antilles doivent être le plus possible protégées du variant à risque qui circule en Amazonie, a-t-il déclaré. Le contrôle aux frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés pour rejoindre les Antilles et la métropole comme c'est déjà exigé dans l'autre sens."

Concrètement, à partir de lundi 18 janvier, les voyageurs désirant se rendre dans un département d'Outre-mer doivent présenter un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant le vol et présenter une attestation sur l'honneur déclarant l'absence de symptômes, les engageant à s'isoler pendant 7 jours après l'arrivée et à effectuer un test PCR à l'issue de cette "septaine". Seuls les voyageurs se rendant en Martinique en provenance de Guadeloupe ou s'y rendant depuis la Martinique n'auront pas à suivre ces nouvelles mesures. Les voyageurs à destination de la Guyane et de Mayotte doivent en plus fournir la justification d'un motif impérieux de déplacement.

Les voyageurs en provenance de la Guyane, La Réunion et Mayotte et désirant se rendre en métropole doivent quant à eux présenter un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant le vol et présenter une attestation sur l'honneur déclarant l'absence de symptômes, les engageant à s'isoler pendant 7 jours après l'arrivée et à effectuer un test PCR à l'issue de cet isolement. Les voyageurs en provenance de la Guyane et de Mayotte doivent également fournir la justification d'un motif impérieux de déplacement.

Le variant sud-africain présent à Mayotte

Un cas de variant sud-africain du coronavirus a par ailleurs été détecté à Mayotte et les autorités ont décidé de suspendre les liaisons maritimes et aériennes internationales pour 15 jours à partir de dimanche, a annoncé, samedi 6 janvier, la préfecture.

En revanche, les restrictions sont moins importantes dans l'Outre-mer qu'en métropole. Seuls les Guyanais doivent composer avec un couvre-feu. Celui-ci est différencié : il est en vigueur de 19 h à 5 h pour les communes de Cayenne, Rémire-Montjoly, Macouria, Matoury et Kourou ; et de 22 h à 5 h pour les communes d'Apatou, Camopi, Grand-Santi, Mana, Maripasoula, Saint-Georges de l'Oyapock, Saint-Laurent du Maroni et Sinnamary.

Toutefois, les restaurants, qui ne sont pas fermés dans les départements d'Outre-mer, pourront rester ouverts : jusqu'à 21 h 30 pour la première zone et jusqu'à 22 h 30 pour la seconde.

Autre différence avec la métropole, la pratique du sport, en extérieur ou à l'intérieur, reste autorisée. Les cinémas et les théâtres ont également pu rouvrir fin 2020. En revanche, le port du masque est obligatoire dedans comme dehors, les bars et discothèques sont fermés et les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits dans l'espace public (sauf cérémonies funéraires, transports, marchés, manifestations revendicatives).

La situation épidémiologique dans les départements d'Outre-mer (chiffres de Santé publique France à la mi-janvier) :

Guadeloupe

Taux d'occupation des lits en réanimation : 14,8 %

R effectif : 1,25

Taux d'incidence : 31,58 cas pour 100 000 habitants

Taux de positivité : 3,75 %

[#Covid19] Renforcement de la sécurité sanitaire dans les déplacements à destination de la #Guadeloupe à compter de ce lundi 18 janvier 2021⬇

ℹ️ Retrouvez toutes les conditions d'entrée par voie aérienne en Guadeloupe ici : https://t.co/0kpKjEvaru pic.twitter.com/vU7UrRn06z — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) January 17, 2021

Guyane

Taux d'occupation des lits en réanimation : 38,5 %

R effectif : 1,45

Taux d'incidence : 291,03 cas pour 100 000 habitants

Taux de positivité : 11,60 %

#COVID19 | Lutte contre la propagation du virus COVID-19 en #Guyane.



Retrouvez toutes les mesures en vigueur ici 👉 https://t.co/SSIrde801s pic.twitter.com/SlTnWrlUHG — Préfet de la région Guyane (@Prefet973) January 15, 2021

Martinique

Taux d'occupation des lits en réanimation : 7,7 %

R effectif : 1,03

Taux d'incidence : 22,58 cas pour 100 000 habitants

Taux de positivité : 2,15 %

#covid19 Afin d’éviter l’introduction du « variant anglais" de la covid-19, mise en place de mesures d'isolement à compter du lundi 18 janvier 2021 d'une durée de 7 jours pour les voyageurs de toutes provenances, notamment l’hexagone et la Guyane, à l’exception de la Guadeloupe. pic.twitter.com/IrngktrqPH — Préfet de la Martinique (@Prefet972) January 17, 2021

La Réunion

Taux d'occupation des lits en réanimation : 11,5 %

R effectif : 1,31

Taux d'incidence : 27,44 cas pour 100 000 habitants

Taux de positivité : 1,70 %

[CONSEIL AUX #VOYAGEURS]

A compter de lundi 18 janvier 2021, les modalités de circulation des voyageurs en provenance ou à destination de La Réunion changent.

📌Retrouvez la liste des laboratoires ouverts ce dimanche : https://t.co/W3ZHV1e2sD

👉https://t.co/tCsFPqg23l pic.twitter.com/P4bp0885ef — Préfet de La Réunion (@Prefet974) January 16, 2021

Mayotte

Taux d'occupation des lits en réanimation : 50 %

R effectif : 1,25

Taux d'incidence : 139,55 cas pour 100 000 habitants

Taux de positivité : 12,61 %

En raison de l’évolution sanitaire, le Préfet suspend les liaisons maritimes et aériennes internationales dès dimanche 17 janvier pour une durée de 15 jours.



🗞Lire le communiqué pour en savoir➕ : https://t.co/8PBqRnF5d7 — Préfet de Mayotte (@Prefet976) January 16, 2021

