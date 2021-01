Plusieurs associations de médecins appellent à utiliser la vitamine D face au Covid-19

Des médecins appellent à supplémenter la population française en vitamine D pour "réduire l'infection" par le Covid-19. Image d'illustration. © Martin Bureau, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Plus de 70 spécialistes et six associations de médecins ont appelé mardi "à supplémenter l'ensemble de la population française en vitamine D" de façon préventive. Ils estiment que cette hormone peut être utile pour "réduire l'infection" par le virus.