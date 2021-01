Inceste : la France va renforcer sa législation pour mieux protéger les victimes, assure Macron

Dans une vidéo postée sur Twitter, le 23 janvier 2021, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait adapter sa législation pour mieux protéger les victimes d'inceste et de violences sexuelles. © Capture d'écran Twitter

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

La France va adapter sa législation pour mieux protéger les victimes d'inceste et de violences sexuelles, a annoncé samedi le président Emmanuel Macron sur Twitter. Le chef de l'État a notamment annoncé deux rendez-vous de dépistage et de prévention contre les violences sexuelles faites aux enfants à l'école et au collège, et une mission pour recueillir les témoignages.