Covid-19 : Sanofi va aider BioNTech à produire 125 millions de doses de vaccins

À défaut d'avoir trouvé un vaccin anti-Covid-19, le géant pharmaceutique français Sanofi va prêter main-forte au laboratoire allemand BioNTech pour produire 125 millions de doses de vaccins, selon un accord conclu mercredi entre les deux firmes européennes.

De quoi augmenter la cadence de production des vaccins. Le groupe français Sanofi a annoncé mercredi 27 janvier un accord avec BioNTech pour mettre à disposition sa chaîne de production et ainsi aider l'entreprise allemande de biotechnologie à fabriquer son vaccin contre le Covid-19 développé avec l'américain Pfizer et en produire plus de 125 millions de doses en Europe.

"Sanofi et BioNTech ont conclu aujourd'hui un accord aux termes duquel Sanofi prêtera son concours à BioNTech pour la fabrication et la fourniture de son vaccin anti-Covid-19 qui est codéveloppé avec Pfizer", déclare le laboratoire français, dont le propre candidat vaccin avec GSK a pris du retard de développement.

[À LA UNE À 8H] Sanofi va aider Pfizer et BioNTech à produire leur vaccin contre le Covid-19 et devrait conditionner plus de 100 millions de doses destinées à l'Union européenne d'ici fin 2021, a annoncé Paul Hudson, le directeur général du laboratoire français #AFP 3/5 pic.twitter.com/rrAmOg5lwp — Agence France-Presse (@afpfr) January 27, 2021

"Sanofi donnera à BioNTech l'accès à son outil de production et à son savoir-faire afin de produire plus de 125 millions de doses du vaccin Covid-19 de BioNTech en Europe. Les premiers lots de vaccins seront distribués par les installations de production de Sanofi situées à Francfort à partir de l'été 2021."

Avec Reuters

