L'affaire des passeports d'Alexandre Benalla renvoyée en correctionnelle

Alexandre Benalla lors de son audition au Sénat le 21 janvier 2019. © AFP archives

La justice a renvoyé en correctionnelle l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla. Il est jugé pour "faux", "usage de faux" et "usage public et sans droit de documents justifiant d'une qualité professionnelle", au terme de l'enquête sur ses passeports diplomatiques et de service.