Eurovision 2021 : la chanteuse pop Barbara Pravi représentera la France

Barbara Pravi, chanteuse à texte à la voix puissante et écorchée, a été sélectionnée samedi par le public et par un jury de professionnels pour incarner la France lors de la prochaine édition de l'Eurovision. Le concours se tiendra le 22 mai à Rotterdam.

Le public et un jury de professionnels de l'Eurovision ont sélectionné, samedi 30 janvier, la chanteuse Barbara Pravi, au style rétro très marqué par la chanson à texte façon Édith Piaf, pour représenter la France au concours, qui aura lieu en mai.

Elle et sa chanson "Voilà" ont été préférées à onze autres artistes, au terme de l'émission "Eurovision France, c'est vous qui décidez", diffusée sur France 2.

Barbara Pravi est arrivée en tête à la fois des votes du public, qui pouvait se prononcer par téléphone, et des dix membres du jury présidé par le chanteur Amir, parmi lesquels le couturier Jean-Paul Gaultier ou Marie Myriam, dernière gagnante française de l'Eurovision (en 1977).

Sa chanson au refrain entêtant ("Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis...") est de son propre aveu basée sur son expérience personnelle. Elle l'interprète d'une voix écorchée, avec une gestuelle qui évoque Piaf.

"Elle ramasse la flèche laissée par Édith Piaf ou Barbara et l'envoie encore plus loin", a commenté après sa prestation le compositeur et pianiste André Manoukian.

Une performance émouvante

Plusieurs autres avaient les larmes aux yeux après la chanson. Chanteuse professionnelle sous contrat avec le label Capitol, Barbara Pravi écrit aussi pour d'autres artistes : elle a notamment cosigné la chanson "J'imagine" pour la jeune Valentina, victorieuse du concours Eurovision Junior en novembre 2020.

Samedi, au terme de l'émission présentée par Laurence Boccolini et Stéphane Bern, elle a notamment devancé le Corse Casanova, le duo électro Pony X, dont le DJ est déguisé en poney, ou encore une autre chanteuse, Juliette Moraine, qui avait reçu sur Twitter le soutien du Secrétaire d'État chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne.

L'Eurovision avait été annulé en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. C'est Tom Leeb qui aurait dû représenter la France si le concours avait pu alors se dérouler.

Il avait été choisi par un comité. Mais cette année, France Télévisions a souhaité revenir à un mode de désignation dans lequel le public aurait son mot à dire.

La finale de l'édition 2021 est programmée pour le 22 mai, à Rotterdam.

