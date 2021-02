Cirque : quand les hologrammes remplacent les animaux

En France, l’Assemblée nationale a adopté, le 29 janvier dernier, une proposition de loi pour lutter contre la maltraitance animale. Celle-ci prévoit notamment l’interdiction des spectacles d'animaux sauvages dans les cirques itinérants. Si nombre d’entre eux y voient la fin d’une tradition et la mort de leur activité, d’autres misent sur le renouveau. C’est le cas du cirque Bouglione qui a mis en place un écocirque sans animaux. Ces derniers sont remplacés par des hologrammes. Ce spectacle, inédit en France, doit se tenir pour la première fois à Montpellier en avril.

Sous ce chapiteau, les ours polaires côtoient les orques… Dans ce spectacle de cirque, les animaux sauvages sont bien présents, mais sous forme d’hologrammes. Ce show, inédit en France, a été imaginé puis développé durant 4 ans par Sandrine et André-Joseph Bouglione, deux anciens dompteurs. "Nous étions profondément contre la chasse, la pêche, toutes ces formes d’exploitation animale et nous-mêmes étions dompteurs, explique Sandrine Bouglione, co-fondatrice de l’écocirque Bouglione. Donc on a eu une vraie réflexion par rapport à ça. Nous ne voulions pas transmettre de fausses traditions à nos enfants par rapport à notre profession."

Une vision à contre-courant du milieu traditionnel

Une décision qui n’allait pourtant pas de soi pour ces anciens dompteurs, tous deux issus de familles de circassiens. Leur vision du cirque, à contre-courant du milieu traditionnel, leur a valu de nombreuses critiques et menaces. Pour autant, ils ne regrettent pas leur choix. "En tant qu’anciens dompteurs, on est actifs dans la protection animale de par des actions que l’on mène avec notre écocirque et donc quelque part, on est dans une continuité de travailler avec les animaux mais tout simplement différemment", assure Sandrine Bouglione.

Fini les animaux domestiques !

Pour aller jusqu’au bout de sa démarche, le couple Bouglione a également décidé d’arrêter les spectacles mettant en scène des animaux domestiques comme les chevaux. Agathe Gourin, ex-voltigeuse équestre a dû se reconvertir en trapéziste : "J’ai dû me renouveler, confie t-elle. Quand j’ai commencé le cerceau, je me suis dit : 'Ah c’est un objet, ça va être difficile d’établir un lien !' Après, la reconversion a été vite faite parce que je me suis prise de passion pour l’aérien finalement."

L’écocirque Bouglione prévoit de développer son spectacle en intégrant de nouveaux animaux et espère pour voir faire sa première représentation en avril prochain, à Montpellier, ville particulièrement engagée dans le bien-être animal.

