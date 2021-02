France : les taxes américaines et le Covid-19 font reculer les exportations de vins et spiritueux

Le secteur des vins et spiritueux est le deuxième contributeur à l'excédent commercial de la France après l'aéronautique. © Georges Gobet, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Les exportations françaises de vins et spiritueux ont reculé de près de 14 % en 2020, souffrant de la crise sanitaire et des taxes appliquées sur les vins français aux États-Unis, leur premier marché à l'étranger, a annoncé, jeudi, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS).