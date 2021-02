L'Ordre des médecins alerte sur un "protocole anti-Covid" relayé sur les réseaux sociaux

L'Ordre des médecins a écrit à la Haute autorité de santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament pour leur demander de vérifier la conformité "avec les données acquises de la science" d'un "protocole" relayé depuis début février sur Internet et censé prévenir le Covid-19.

L'Ordre des médecins alerte sur un "protocole" circulant depuis quelques jours sur Internet et censé prévenir le Covid-19 grâce à des substances comme les huiles essentielles ou l'hydroxychloroquine, sans efficacité prouvée contre la maladie.

"Le Conseil national de l'Ordre (Cnom) a écrit à la Haute autorité de santé (HAS) et à l'Agence du médicament (ANSM) pour leur demander de vérifier la conformité de ce protocole avec les données acquises de la science", a indiqué jeudi 11 février à l'AFP un porte-parole du Conseil.

Cette "proposition thérapeutique pour soigner la Covid-19 en phase précoce" émane de la "Coordination santé libre", qui affirme représenter 30 000 médecins. Largement relayés sur les réseaux sociaux, des tableaux détaillent un "protocole" mentionnant notamment sophrologie, zinc, vitamine C, homéopathie, vitamine D, ivermectine, hydroxychloroquine...

Le collectif de médecins No Fake Med – qui lutte contre la désinformation dans le domaine de la santé – a estimé que "la présentation d'un protocole thérapeutique en l'absence de preuves d'efficacité et de rapport bénéfices-risque positif démontré chez les patients constitue une mise en danger de la vie d'autrui".

Nous considérons que la présentation d'un protocole médical en dehors de toute validation scientifique auprès du grand public constitue une mise en danger de la vie d'autrui.



De plus, "des associations de médicaments contre-indiquées et donc dangereuses" sont proposées, ajoute le collectif dans un communiqué publié jeudi. "Certains traitements peuvent s'avérer toxiques, et leur inefficacité sur l'infection à Sars-CoV-2 peut entraîner un retard de prise en charge et sont susceptibles d'aggraver le pronostic de cette pathologie potentiellement mortelle."

À l'exception d'un corticoïde, aucune substance listée n'a jusqu'à présent fait la preuve de son efficacité ni préventive ni curative contre le Covid-19, alors que les scientifiques du monde entier cherchent un traitement efficace depuis plus d'un an. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé les corticoïdes "chez les patients atteints d'une forme sévère ou critique".

Prudents, les auteurs du protocole affirment qu'il ne s'agit "pas de prescriptions, ni de recommandations, mais d'un retour d'expériences de terrain des médecins de la Coordination santé libre" et que "cela ne peut être pris ou conseillé en automédication".

Ce "protocole" a été relayé notamment par la députée ex-LREM Martine Wonner sur Twitter mais aussi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale mercredi, suscitant l'exaspération du ministre de la Santé, Olivier Véran. Martine Wonner avait affirmé l'an dernier que les masques ne servaient à rien contre le Covid-19.

La pandémie de coronavirus a fait plus de 2,35 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un dernier bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles.

