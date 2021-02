France : deux mineurs tués en 24 heures dans des rixes entre bandes rivales

L'entrée du lycée Pont de Bois, à Saint-Cheron, où non loin de là une adolescente a été poignardée à mort la veille lors d'une bagarre entre deux gangs rivaux, le 23 février 2021. © Stéphane de Sakutin, AFP

Texte par : FRANCE 24 6 mn

Une collégienne de 14 ans et un adolescent sont décédés suite à des affrontements entre bandes rivales survenus lundi et mardi dans le département de l’Essonne, au sud de Paris. Le ministre de l’Intérieur a annoncé l’envoi d’une centaine de policiers et de gendarmes en renfort.