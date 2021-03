Covid-19 : la Nouvelle-Calédonie confinée pour deux semaines après des premiers cas détectés

Deux semaines de confinement ont été décrétés en Nouvelle-Calédonie à partir de lundi, après la découverte dimanche de neuf premiers cas de Covid-19 hors quatorzaine.

Publicité Lire la suite

Après Wallis-et-Futuna, neuf premiers cas de Covid-19 hors quatorzaine ont été détectés, dimanche 7 mars, en Nouvelle-Calédonie, où un confinement strict de deux semaines, avec notamment toutes les écoles fermées, a été annoncé.

Jusqu'à présent, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna figuraient au rang des rares territoires de la planète épargnés par le coronavirus, grâce notamment à des quatorzaines obligatoires dans des hôtels réquisitionnés pour toute personne arrivant. Seuls des cas importés de la maladie avaient été comptabilisés.

Les premiers cas autochtones de Nouvelle-Calédonie ont été identifiés lors d'investigations menées en raison de la détection la veille dans l'archipel voisin de Wallis-et-Futuna du premier cas local. Depuis six autres cas y ont recensés. Or, une bulle sanitaire entre les deux territoires permet aux voyageurs d'y circuler librement.

>> À lire : Covid-19 : la campagne de vaccination s'accélère en France

"Selon les premiers éléments, le patient (à Wallis-et-Futuna) aurait développé des symptômes mi-février et aurait pu ainsi être contaminé à Wallis-et-Futuna à partir de la fin du mois de janvier", a déclaré à la presse Thierry Santa, président du gouvernement calédonien. Les vols avec les îles de Wallis-et-Futuna sont suspendus.

Ce malade, qui serait un principal de collège, se trouve dans un état grave et pourrait être évacué vers l'hôpital de Nouméa, a-t-on appris de sources concordantes.

"Il s'agit d'une personne qui était sortie de quatorzaine il y a plusieurs semaines après un test négatif. Cette personne a consulté un médecin en raison de symptômes et a été testée positive ce qui veut dire que le virus circule dans l'île", avait déclaré dimanche à l'AFP Hervé Jonathan, administrateur supérieur (préfet) de Wallis-et-Futuna.

Écoles fermées

Thierry Santa a demandé "à toutes les personnes qui sont revenues de Wallis-et-Futuna (en Nouvelle-Calédonie) depuis le 25 janvier de s'isoler et de se signaler en appelant le 15".

Aux côtés de Laurent Prévost, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Thierry Santa a annoncé "un confinement strict de la population à partir de lundi soir pour deux semaines dans l'objectif clair de casser la transmission du virus tant qu'il en est encore temps".

En l'état actuel des investigations, les autorités ignorent comment le virus s'est introduit à Wallis-et-Futuna.

Le détail des mesures de confinement sera présenté lundi dans la journée, mais Thierry Santa et Laurent Prévost ont d'ores et déjà indiqué que tous les établissements scolaires seront fermés et toutes les activités non essentielles interdites.

Alors que 5 210 personnes ont reçu une première dose du vaccin et 1 603 les deux, Thierry Santa s'est engagé "à accélérer la campagne, seul moyen de se protéger et de protéger les autres".

Campagne de tests à Wallis-et-Futuna

À Wallis-et-Futuna, une campagne de tests sera lancée lundi auprès de tous les élèves, enseignants et personnels administratif et technique du collège de Vaimoana où travaille le premier malade détecté samedi.

La population de ces îles n'est pas confinée pour le moment, mais le port du masque est obligatoire depuis dimanche dans l'espace public, les bars et restaurants sont fermés ainsi que les établissements scolaires et les vols entre l'île de Wallis et celle de Futuna sont suspendus, a indiqué l'Administration supérieure dans un communiqué.

Alors que la population de ces îles polynésiennes vit au rythme des cérémonies religieuses catholiques et coutumières, les offices religieux sont arrêtés, les rassemblements de plus de trois personnes dans l'espace public sont interdits et le préfet a recommandé à la population de respecter scrupuleusement les gestes barrières.

Selon une enquête sanitaire publiée en 2020, plus de 70 % des quelque 11 000 habitants des îles de Wallis-et-Futuna souffrent d'obésité et le diabète atteint également des niveaux record, rendant la population particulièrement vulnérable si le virus devait se propager.

Dimanche, des masques ont été distribués gratuitement dans les dispensaires de Wallis et d'autres étaient en cours d'acheminement sur l'île sœur de Futuna.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne