JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

Journée des droits des femmes : hausse des violences en France contre les travailleuses du sexe

Une travailleuse du sexe à Nice, en France. © AFP (archives)

Particulièrement exposées aux violences, les travailleuses du sexe subissent de plus en plus d'agressions physiques et sexuelles. Médecins du monde alerte sur la dégradation de leurs conditions de vie et de travail depuis la loi de 2016 pénalisant les clients de la prostitution en France.