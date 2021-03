Covid-19 : la France assouplit les conditions de voyage dès vendredi pour sept pays

La France annonce un allègement des restrictions d'entrée sur le territoire pour certains pays dès vendredi 12 mars. © Christophe Archambault, AFP

FRANCE 24

La France a annoncé, jeudi, que les mesures d’entrée sur le territoire, imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19, allaient être assouplies pour un certain nombre de pays hors Union européenne dont le Royaume-Uni, Israël et le Japon et ce dès le 12 mars.