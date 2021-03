Covid-19 : Jean Castex prêt à reconfiner l'Île-de-France "si nécessaire"

Si l'exécutif veut à tout prix éviter un reconfinement en Île-de-France, le Premier ministre Jean Castex a averti dimanche qu'il serait décrété si la situation sanitaire ne s'améliore pas en Île-de-France. Il doit s'entretenir lundi avec les partenaires sociaux de la levée progressive des restrictions et des mesures de soutien à l'économie.

Publicité Lire la suite

Si l'option reste "sur la table" pour lutter contre la progression du Covid-19 en France, tout doit être fait pour éviter un reconfinement en Île-de-France, même s'il sera imposé si nécessaire face à une situation qui ne s'améliore pas sur le plan sanitaire et pèse sur le personnel soignant, a déclaré dimanche 14 mars le Premier ministre, Jean Castex.

"Reconfiner, c'est un acte extrêmement fort avec des conséquences très lourdes. (...) Il faut qu'on utilise toutes les armes à notre disposition pour éviter le confinement. Je ne l'ai jamais caché : vaccinons, protégeons-nous, testons-nous, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter ce confinement, mais s'il est nécessaire, nous y procéderons", a déclaré le Premier ministre, invité par le journaliste Samuel Etienne à répondre aux questions nombreuses d'internautes sur la plateforme de streaming de jeux vidéos Twitch.

Vous êtes prêts ?

Vraiment prêts ?



Le Premier ministre @JeanCASTEX est votre invité à 18H sur Twitch !

Il attend vos questions, c’est maintenant, en direct, et c’est ici : https://t.co/Ii9R8nTIPu pic.twitter.com/sRbC84icfy — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) March 14, 2021

"La situation ne s'améliore pas en Île-de-France. On voit qu'il y a un nombre de contaminations de plus en plus élevé et les services hospitaliers sont très chargés, avec des patients qui sont nombreux, dont la moyenne d'âge baisse, qui n'ont pas toujours des comorbidités", a expliqué Jean Castex. "On a une situation (...) qui pèse beaucoup sur le personnel soignant et qui est inquiétante, et on ne s'en cache pas."

Le Premier ministre a cependant ajouté que le taux d'incidence global pour la région était encore inférieur à 400 pour 100 000 habitants, ce qui justifiait de ne pas prendre les mêmes mesures qu'à Nice ou Dunkerque, où un confinement le weed-end a été instauré pour plusieurs semaines.

"La difficulté", a-t-il poursuivi en soulignant les disparités entre les huit départements de la région, "c'est qu'on ne peut pas prendre un département isolément. Il y a beaucoup de flux de population, on est obligés de considérer l'Île-de-France globalement."

Plus de 26 000 nouveaux cas dimanche

Le gouvernement a jugé cette semaine la situation sanitaire "tendue et inquiétante", particulièrement dans la région de la capitale où des transferts de patients ont débuté pour soulager les hôpitaux.

"Tous les outils sont en permanence sur la table. Le confinement est utilisable si la situation l'exige", a commenté dimanche le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, sur BFMTV.

"Le confinement n’est pas tabou mais le confinement n’est pas automatique", a encore dit Jérôme Salomon. "Il dépend du contexte, il doit être justifié, il doit être expliqué et il doit être évidemment respecté."

Lors d'un point-presse à l'aéroport d'Orly, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a déclaré que des transferts de patients de l'Île-de-France vers la province avaient commencé durant le week-end par voie aérienne.

"Ces opérations d'évacuation sanitaire vont se poursuivre dans la semaine et monter en puissance à raison de six évacuations par moyens aéroportés par jour", a déclaré Gabriel Attal. Il a ajouté qu'en fin de semaine seraient aussi organisés des transferts avec des TGV médicalisés.

Une conférence de dialogue social

Tout en ayant les yeux rivés au quotidien sur les indicateurs sanitaires, le gouvernement va tenter de se projeter, lundi 15 mars, à plus long terme en discutant avec les partenaires sociaux de la levée progressive des restrictions et des mesures de soutien à l'économie.

Lors de cette conférence de dialogue social, Jean Castex échangera à partir de 15h30 avec les organisations syndicales et patronales en visioconférence. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire sera aussi à Matignon alors que la ministre du Travail Elisabeth Borne, qui a annoncé dimanche avoir été testée positive au Covid-19, suivra la conférence à distance.

Le gouvernement souhaite élaborer avec les partenaires sociaux une "méthode pour à la fois travailler sur les scénarios de levée de restrictions sanitaires" et "trouver le bon calendrier, le bon dosage" pour "travailler au débranchement progressif des aides".

Pour le patron de la CFDT Laurent Berger, il est important d'"anticiper" et d'éviter un arrêt "brutal" des aides aux ménages et aux entreprises.

"Nos concitoyens ont besoin d'entendre aussi un discours positif et le discours positif, c'est de commencer à dire comment on sort de cette crise, comment on accompagne le rebond", complète le président de la CFTC Cyril Chabanier. "Il faut anticiper, mais attention à ce qu'on ne ferme pas trop rapidement les robinets d'aide publique", prévient cependant Yves Veyrier (FO).

Avec Reuters et AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne