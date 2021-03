La France est entrée dans "une forme de troisième vague", selon Jean Castex

Le Premier ministre, Jean Castex, à l'Assemblée nationale, le 16 mars 2021. © Alain Jocard, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Un an jour pour jour après l'annonce du premier confinement en France, l'épidémie joue "les prolongations" a reconnu, mardi, devant les députés, le Premier ministre. Emmanuel Macron a assuré que de "nouvelles décisions" seraient prises dans "les jours qui viennent" alors que la situation se tend de plus en plus dans les hôpitaux franciliens.