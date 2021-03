Covid-19 : l'Île-de-France "dans une phase d'accélaration", prévient Martin Hirsch

Alors qu'un nouveau conseil de défense sanitaire se tient mercredi et que la question d'un confinement de l'Île-de-France sera sur la table, le directeur de l'AP-HP, Martin Hirsch, a insisté mercredi matin sur la dynamique d'accélération actuelle du virus.

L'épidémie due au Covid-19 est dans une phase d'accélération en Île-de-France et un confinement le week-end, avec "très grande vigilance" pendant la semaine, ou un confinement plus large et plus strictement appliqué sont les deux hypothèses à envisager, a déclaré, mercredi 17 mars, Martin Hirsch, directeur de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

"Le virus n'est pas sous contrôle, le taux d'incidence est supérieur à 400. Il y a autant de malades en réanimation aujourd'hui qu'il y en avait au pic de la deuxième vague. […] On est plutôt dans une phase d'accélération", a-t-il déclaré sur RTL.

"Fin mars, on pense, sans que la tendance s'accélère ou ne ralentisse – et elle ne se ralentira pas –-, qu'on aura entre 1 700 et 2 100 patients" dans les services de réanimation franciliens, a-t-il poursuivi.

"Si je mets une semaine de plus, si je vais au 6 avril, là on passe entre 2 000 et 2 800 patients en réanimation. Alors 2 800 patients en réanimation, si vous avez de la mémoire, c’est exactement la chose qu'on a eu du mal à prendre en charge il y a un an, début avril l'année dernière", a-t-il expliqué.

"D'ici quinze jours, les mesures qui seront annoncées aujourd'hui ou demain n'auront pas d’impact."

Confinement inévitable en Île-de-France

Le directeur de l'AP-HP, tout en précisant que ce n'est pas lui qui prenait les décisions, a évoqué deux scénarios pour Paris et sa région : un confinement le week-end ou un confinement plus large.

"Soit c'est confinement le week-end et il faut l’accompagner avec très grande vigilance pendant la semaine", en incitant chacun au télétravail, à se faire tester, à ne prendre aucun risque, a dit Martin Hirsch. "Soit c'est un confinement plus large, et dans ce cas-là, il faut que ce soit respecté [et] plus strict."

Le Premier ministre, Jean Castex, a déclaré mardi que le moment semblait venu pour mettre en place de nouvelles mesures sanitaires en Île-de-France, la région étant confrontée à une progression inquiétante des cas de coronavirus.

Un conseil de défense sanitaire doit se tenir ce mercredi à l'Élysée afin de décider d’éventuelles mesures de restrictions supplémentaires afin d'enrayer la recrudescence du virus.

Avec Reuters

