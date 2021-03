Covid-19 : Jean Castex devrait annoncer de nouvelles restrictions en Île-de-France

L'Île-de-France et les Hauts-de-France reconfinées pour le week-end ou toute la semaine ? L'exécutif doit annoncer jeudi à 19 h de nouvelles restrictions pour tenter de freiner la "troisième vague" épidémique, qui va "taper très dur" jusqu'à la mi-avril selon Emmanuel Macron.

Le gouvernement de nouveau à l'heure des choix difficiles : le Premier ministre Jean Castex doit annoncer jeudi 18 mars de nouvelles restrictions lors d'une conférence de presse initialement prévue à 18 h mais repoussée d'une heure pour connaître l'avis de l'Agence européenne du médicament sur l'utilisation du vaccin AstraZeneca, qui a été suspendue en France et dans plusieurs pays de l'UE.

Ces mesures supplémentaires concerneront d'abord les 12 millions de Franciliens et les 6 millions d'habitants des Hauts-de-France, deux régions particulièrement touchées par la nette accélération de la circulation du virus en France, avec plus de 38 000 contaminations en 24 heures selon le dernier bilan.

Jean Castex a évoqué mercredi trois scénarios pour ces deux régions devant les parlementaires : un confinement le week-end, un confinement comme au mois de novembre ou un confinement comme celui du printemps 2020.

"Une vie impossible"

Mais avant même d'être annoncé, un reconfinement, même partiel, est déjà jugé avec sévérité par l'opposition et certains scientifiques. De son côté, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a demandé au Premier ministre Jean Castex de "laisser des marges de respiration aux Parisiens".

Selon des informations de la radio France Bleu, Emmanuel Macron semble exclure l'hypothèse d'un reconfinement le week-end en Île-de-France. "La vie dans cette région est quand même un peu différente, le confinement le week-end est une mesure qui est compliquée à prendre", aurait assuré le chef de l'État lors d'une visioconférence avec des maires de la région mercredi soir.

"On a des gens qui rentrent tous les soirs très tard chez eux", a-t-il estimé, "on ne peut pas les reconfiner du vendredi soir au dimanche soir, c'est une vie qui est impossible", a t-il ajouté.

Si l'hypothèse d'un confinement est toujours sur la table, Emmanuel Macron serait à la recherche d'une troisième voie, notamment avec un renforcement du télétravail, afin d'éviter de prendre des mesures de plus en plus difficiles à faire accepter aux Français après plus d'un an de crise sanitaire.

