Génération Covid-19 : la jeunesse face à la pandémie

GÉNÉRATION COVID © France 24

Texte par : Stéphanie ANTOINE Suivre 26 mn

Cela fait un an que le Covid-19 a changé nos vies. Un an qu'il a bouleversé le quotidien des jeunes. Pour eux, pas de salle de classe, pas de vie sociale, pas de revenu. Les 18-25 ans sont moins vulnérables face au virus que leurs aînés, et pourtant ils payent le prix fort : solitude, précarité, détresse. France 24 a uni ses forces avec ses confrères des médias francophones publics – la radio-télévision belge RTBF, la radio-télévision suisse la RTS, Radio-Canada, France Télévisions, TV5 Monde – pour une émission spéciale sur les difficultés de cette jeunesse, mais aussi sa résilience face à la pandémie dans les pays francophones d'Europe et au Québec.