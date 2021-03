À Marseille, un carnaval non-autorisé rassemble environ 6 500 personnes sans mesures anti-Covid

Environ 6500 personnes ont pris part à un carnaval non autorisé à Marseille, dimanche 21 mars 2021. © Christophe SIMON / AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Environ 6 500 personnes ont défilé dimanche à Marseille dans un carnaval non autorisé et sans gestes barrières. La police a dénoncé un acte "irresponsable" et a dispersé le rassemblement vers 18h30.