Elisabeth Borne, la ministre du Travail, hospitalisée après avoir été contaminée par le Covid-19

Testée positive au Covid-19 le 14 mars, la ministre du Travail Elisabeth Borne a été hospitalisée, vient de révéler son ministère. "Son état de santé est en voie d’amélioration", a-t-il été précisé.

La ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, âgée de 59 ans, "a été placée sous surveillance médicale dans un hôpital de la région parisienne" après avoir contracté le coronavirus, a indiqué le ministère, lundi 22 mars, dans un communiqué.

Elisabeth Borne avait été testée positive au Covid-19 dès le 14 mars dernier et elle l'avait fait savoir sur son compte Twitter, tout en indiquant qu'elle continuerait d'exercer ses fonctions à distance.

Son état de santé est "en voie d'amélioration", assure le ministère dans son communiqué. L'entourage de la ministre se veut lui aussi "rassurant" et ses services précisent qu'"en lien avec la ministre et avec l'appui de son cabinet, Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'Insertion, et Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail, assurent la continuité des dossiers et du travail gouvernemental".

Née le 18 avril 1961, elle est en charge depuis juillet 2020 du lourd dossier du Travail, de l'Emploi et de la Formation, à l'heure de la crise du Covid-19. Auparavant, dans les gouvernements d'Edouard Philippe, elle avait géré le portefeuille des Transports, puis remplacé François de Rugy comme ministre de la Transition écologique et solidaire en juillet 2019.

