Covid-19 en France : Emmanuel Macron annonce la vaccination élargie à tous les plus de 70 ans

Les plus de 70 ans pourront se faire vacciner à partir du 27 mars, a annoncé Emmanuel Macron en déplacement dans un centre de vaccination du nord de la France. Il a demandé une mobilisation le week-end et les jours fériés, afin d'atteindre l'objectif, qui est de faire vacciner 10 millions de personnes d'ici la mi-avril.

La vaccination contre le Covid-19 sera ouverte aux personnes âgées de 70 à 75 ans sans comorbidité à partir du 27 mars, a annoncé Emmanuel Macron en visitant un centre de vaccination à Valenciennes situé dans le Nord.

"On va faire deux choses [pour] accélérer à partir de ce samedi [27 mars]", a-t-il déclaré dans le gymnase de l'école Jean Mineur transformé en centre de vaccination. La première est la mise en place d'un numéro de téléphone dédié pour "aller chercher les plus de 75 ans qui ne se sont pas encore fait vacciner et tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir de rendez-vous".

"Il n'y pas de weekend ni de jours fériés pour la vaccination"

De plus, "on va ouvrir la vaccination aux 70-75 ans", a-t-il ajouté, alors qu'actuellement elle est proposée à tous les plus de 75 ans ou à partir de 65 ans pour les personnes souffrant de comorbidités. "Je veux qu'on organise les choses de manière très méthodique, descendre par tranches d'âge", a-t-il précisé.

"C'est une course de vitesse", a ajouté le président. "Il n'y pas de weekend ni de jours fériés pour la vaccination" qui est "le cœur de la bataille", a insisté le chef de l'État.

10 millions de vaccinés à la mi-avril

En échangeant avec des personnes venues se faire vacciner, Emmanuel Macron a réaffirmé "l'objectif d'avoir vacciné mi-avril 10 millions de personnes", ce qui "va permettre de protéger les plus fragiles, les plus âgées ou les personnes qui ont un diabète ou qui sont obèses", et ainsi "de réduire la pression sur le système hospitalier".

Alors que 6,35 millions de personnes en France ont reçu au moins une dose, Emmanuel Macron a assuré "se battre pour avoir des doses" et que la France allait continuer à mettre "la pression de manière extrêmement forte" sur le laboratoire AstraZeneca pour qu'il "honore" les contrats.

"On va changer de dimension à partir d'avril", a-t-il ajouté, en évoquant les prochaines livraisons, mais aussi l'arrivée du sérum Johnson & Johnson le mois prochain.

