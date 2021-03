Xavier Bertrand se déclare candidat à la présidentielle française de 2022

Xavier Bertrand lors d'un discours à Liévin, le 8 octobre 2019. © Michel Spingler, AP (archives)

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Le président de la région Hauts-de-France a annoncé mercredi qu'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle, prévue dans un peu plus d'un an. Xavier Bertrand, qui a quitté Les Républicains en 2017, se dit "totalement déterminé" et affirme qu'il ne participera à aucune primaire.