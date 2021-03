Covid-19 en France : trois nouveaux départements confinés pour quatre semaines

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, le 24 mars 2021. © Ludovic Marin, AFP

L'Aube, le Rhône et la Nièvre vont rejoindre les 16 départements confinés depuis le 20 mars à partir de vendredi minuit alors que la pression hospitalière est de plus en plus forte selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Plus de 45 000 personnes ont été testées positives au Covid-19 ces dernières 24heures en France.