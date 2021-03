Covid-19 : 10 millions de doses de vaccin ont été injectées en France

Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, plus de 10 millions de doses de vaccins ont été administrées en France. Parallèlement, la troisième vague de l'épidémie continue sa progression. Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation a encore augmenté vendredi.

C'est un cap symbolique qui vient d'être franchi. La France a dépassé la barre des 10 millions de personnes vaccinées avec près de 400 000 injections de vaccin contre le Covid-19 administrées vendredi 26 mars, a annoncé sur Twitter le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Avec près de 400 000 injections (dont 140 000 AstraZeneca) faites ce vendredi, la France passe la barre des 10 millions. Et 7,5 millions de Français vulnérables face au Covid ont reçu au moins une première dose", a déclaré Olivier Véran dans un tweet.

Selon les chiffres de la Direction générale de la Santé, 7 519 740 personnes ont reçu une première dose de vaccin, soit 11,2 % de la population totale et 14,3 % de la population majeure. Le nombre de personnes ayant reçu deux doses est de 2 653 261.

"Course contre la montre"

Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation a continué de progresser vendredi, et se rapproche un peu plus du sommet de la deuxième vague à l'automne, selon des données de Santé publique France (SpF).

Le nombre de malades en réanimation est en hausse régulière depuis le plus bas enregistré le 7 janvier (2 573 patients). Ils étaient 4 766 vendredi en réa, contre 4 709 la veille. Le nombre le plus haut de la deuxième vague date du 16 novembre, avec 4 903 malades soignés dans ces services qui accueillent les cas les plus graves, à cette date.

"Une course contre la montre est engagée", a annoncé Matignon dans un communiqué, après une rencontre entre le Premier ministre Jean Castex et les préfets et responsables sanitaires des dix-neuf départements concernés par les nouvelles restrictions.

Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a par ailleurs annoncé que dans ces mêmes territoires, un seul cas de Covid dans une classe entraînerait désormais sa fermeture.

Avec Reuters et AFP

