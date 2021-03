Marche pour le climat : à Paris, les manifestants dénoncent la "trahison" de l'exécutif

À l'appel de plusieurs centaines d'organisations écologistes, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dimanche à Paris pour réclamer "une vraie loi climat à la hauteur de l'urgence écologique" alors que le projet de loi "Climat et Résilience" sera examiné lundi à l'Assemblée nationale.

Publicité Lire la suite

"Notre but, c’est d’avoir une ‘vraie’ loi Climat", lance Marie Cohuet, porte-parole d’Alternatiba, mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique. Comme elle, de nombreux militants vêtus d’un gilet jaune floqué "Action non violente - Cop-21" (branche "résistance" du mouvement) pavent les marches de l’Opéra de Paris en attendant 14 h, heure de départ de la manifestation pour le climat.

À la veille de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi "Climat et Résilience", issu notamment du travail des 150 citoyens de la Convention pour le climat, des rassemblements ont eu lieu, dimanche 28 mars, dans "près de 160" villes "partout en France", à l’appel de nombreuses organisations. À Paris, la manifestation a rassemblé quelque 55 000 personnes, selon les organisateurs, qui revendiquent 110 000 manifestants dans toute la France.

À la veille de l'examen du projet de loi "Climat et Résilience", les membres de la Convention citoyenne pour le climat et plus de 400 organisations ont appelé à une marche en faveur d'une "vraie" loi climat. #MarchePourLeClimat #Paris pic.twitter.com/fVKZDIYi3w — Pauline Rouquette (@rqpauline) March 28, 2021

Les mesures retenues sont une "goutte d'eau dans l'océan"

Associations de défense de l’environnement, partis politiques, citoyens… Tous réclament une politique écologique plus ambitieuse, ce que ne propose pas, selon eux, le projet de loi sur le point d’être examiné par le législateur. "On sait que les députés ont encore le pouvoir d’agir, ils peuvent encore déposer des amendements", insiste Marie Cohuet. "Il y a des amendements qui ont été déposés, et maintenant il va falloir les voter pour rehausser l’ambition du texte. Il n’est pas trop tard."

Dans le cortège, qui s’élance peu après 14 h en direction de la place de la République, les pancartes rivalisent de slogans inventifs. "Politiques en carton, à la poubelle jaune", "les calottes sont cuites", "mort au patriarcat, pas au climat", "ministère de la Trahison écologique"…

La "trahison", c’est ce dont estiment être victimes les manifestants présents. "Les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, si elles avaient été reprises telles quelles par le gouvernement, auraient permis à la France d’atteindre ses objectifs de -40 % d’émissions de gaz à effet de serre (d’ici à 2030, NDLR), mais en termes de transcription dans la loi, c’est une vraie trahison par rapport à ce qui avait été promis par l’exécutif", tance la porte-parole d’Alternatiba.

"Je suis en colère !", souffle de son côté Camille, 26 ans. "On nous a fait miroiter des choses mais le gouvernement n’a rien fait avec sérieux et pertinence", poursuit-elle, brandissant une pancarte sur laquelle apparaît le slogan "État menteur, futur en pleurs". Selon elle, les mesures retenues par le gouvernement sont une "goutte d’eau dans l’océan", et si elle se dit "pessimiste" quant à l’avenir, elle refuse toutefois de qualifier cette manifestation – la première à laquelle elle participe – de dernière chance. "Être dans la rue est un signe de protestation qu’ils ne peuvent ignorer", dit-elle. "Il ne faut pas voir ça comme la fin d’un combat, car d’autres combats devront encore être menés, demain ou dans dix ans, contre le changement climatique."

Camille, 26 ans. "Je suis en colère, car le gouvernement nous a fait miroiter des choses, mais les mesures choisies sont une goutte d'eau dans l'océan !", dit-elle.

"La #MarchePourLeClimat est un signe de protestation qu'ils ne peuvent pas ignorer !" pic.twitter.com/5pEHA0EURb — Pauline Rouquette (@rqpauline) March 28, 2021

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne