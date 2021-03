Covid-19 en France : le pic de la deuxième vague est dépassé en réanimation

Avec 4 974 malades du Covid-19 en réanimation décomptés lundi par Santé publique France, le pic de la deuxième vague épidémique de novembre est désormais franchi dans l'Hexagone. Un Conseil de défense sanitaire doit se tenir mercredi.

À deux jours d'un Conseil de défense sanitaire décisif autour du chef de l'État, les chiffres liés à l'épidémie de Covid-19 en France ne sont pas bons. Le pays compte, lundi 29 mars, 4 974 malades du Covid-19 en réanimation selon l'agence Santé publique France, soit une hausse de 102 patients sur une journée.

Même si ce chiffre reste nettement en-dessous du pic de la première vague, au printemps 2020 (environ 7 000 malades en réanimation), il dépasse le seuil des 4 903 malades du Covid-19 en soins intensifs au pic de la deuxième vague, le 6 novembre dernier.

Au total, 28 322 patients infectés par le coronavirus sont actuellement hospitalisés, selon Santé publique France. En 24 heures, le pays a enregistré 360 décès supplémentaires imputés au Covid-19 en milieu hospitalier, selon les données officielles, qui font état d'un bilan de 94 956 morts depuis le début de la crise sanitaire.

Pas de baisse en vue

En mars, l’épidémie a progressé quasiment partout en France, poussée par le variant anglais, jugé plus contagieux et plus virulent. Et les indicateurs de circulation du virus ne montrent pas encore l'accalmie espérée.

La flambée épidémique, entre 40 000 et 50 000 patients testés positifs chaque jour la semaine dernière, n'augure pas d'une baisse immédiate des entrées à l'hôpital et provoque la multiplication des signaux d’alarme et des appels de médecins à des mesures plus strictes.

Cette semaine s'annonce donc décisive pour sortir le pays de la troisième vague de l'épidémie. Le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué dimanche dans un entretien au Journal du dimanche que "rien" n'était décidé sur un éventuel tour de vis supplémentaire dans les 19 départements les plus touchés, dont ceux de l'Île-de-France.

