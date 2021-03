En direct : suivez les annonces d'Emmanuel Macron pour faire face à la troisième vague de Covid-19

Le président français, Emmanuel Macron, prend la parole mercredi à 20 h pour faire part de ses arbitrages face à la troisième vague de Covid-19 en France. Son allocution fait suite à un Conseil de défense au cours duquel "des décisions ont été actées", selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Suivez notre liveblog en direct.

Plus de 5 000 personnes atteintes du Covid-19 sont désormais soignées dans des services de réanimation français. Leur nombre, qui dépasse le niveau de la "deuxième vague" de l'automne 2020, ne cesse d'augmenter.

Face à des courbes épidémiologiques qui poursuivent leur augmentation, Emmanuel Macron s'exprime, mercredi 31 mars à 20 h, pour exposer aux Français les nouvelles décisions prises face à une situation sanitaire jugée préoccupante en raison de l'aggravation de la pandémie de Covid-19.

Ces décisions ont été "actées" mercredi matin dans le cadre d'un Conseil de défense autour du président de la République, a dit Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, à l'issue du conseil des ministres.

"Nous avons des semaines difficiles devant nous. Nous freinons l'épidémie autant que nous pouvons (...) en tenant compte de la dynamique de l'épidémie (...) avec toujours en tête les conséquences de nos décisions sur le moral de nos compatriotes, sur le moral de nos enfants et sur l'activité dans notre pays", a ajouté le porte-parole du gouvernement.

"Mais le facteur clé de nos décisions reste la situation de nos hôpitaux", a poursuivi Gabriel Attal, en assurant que "le tri des patients n'est pas une option".

L'épidémie, maintenant alimentée par un variant anglais plus contagieux, a fait plus de 95 000 morts en France et le pays enregistre régulièrement plus de 30 000 cas par jour de contamination depuis mi-mars.

Suivez notre liveblog en direct :

