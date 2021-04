Bernard Tapie et son épouse frappés et ligotés lors d'un cambriolage

Bernard Tapie et sa femme Dominique ont été ligotés et frappés à leur domicile de Seine-et-Marne lors d'un cambriolage, dans la nuit de samedi à dimanche.

Le couple a été réveillé vers minuit et demi, dimanche 4 avril, par des agresseurs encagoulés et vêtus de combinaisons noires, qui les ont attachés avec des câbles électriques et frappés à leur domicile de Combs-la-Ville en Seine-et-Marne.

L'homme d'affaires de 78 ans a reçu "un coup de matraque sur la tête", a déclaré la procureure de Melun, Béatrice Angelelli, qui a ajouté que des bijoux avaient été dérobés.

Entrés par une fenêtre du premier étage, les malfaiteurs ont volé deux montres, dont une Rolex, des boucles d'oreilles, des bracelets et une bague, selon une source proche de l'enquête.

L'épouse de Bernard Tapie serait parvenue à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine d'où elle aurait donné l'alerte. Légèrement blessée pendant la séquestration, elle a été transportée à l'hôpital contrairement à Bernard Tapie qui a refusé d'être pris en charge.

"Dominique a été accompagnée par le Samu aux urgences de Fontainebleau, d'où elle devrait sortir ce matin. Elle a reçu plusieurs coups mais elle va bien", a déclaré Rodolphe Tapie, le petit-fils de l'ancien député.

Une enquête ouverte

Les cambrioleurs étaient au nombre de quatre. Aucune interpellation n’a été réalisée pour le moment. La police judiciaire de Versailles a été saisie d'une enquête pour vol aggravé avec violences et séquestration, a précisé une autre source proche de l'enquête.

Ancien chef d'entreprise, ex-patron d'Adidas, ancien président de l'Olympique de Marseille puis éphémère ministre de la Ville, sous la présidence de François Mitterrand, Bernard Tapie a reçu de nombreuses condamnations pour "corruption", "fraude fiscale" ou encore "abus de biens sociaux", une incarcération de cinq mois et la perte de tous ses mandats électifs.

Sorti de prison en 1997, il s'était reconverti comme acteur et animateur de radio et de télévision. Fin 2012, il avait endossé un nouvel habit : celui de patron de presse en rachetant "La Provence".

Bernard Tapie se bat aujourd'hui contre un double cancer de l'estomac et de l'œsophage. À l'automne, son procès en appel pour escroquerie dans l'affaire du Crédit Lyonnais de 2008, avait été renvoyé en mai, en raison de son état de santé.

Avec AFP

