France : le monde agricole en souffrance après une vague de froid dévastatrice

La vague de froid qui s'est abattue la France cette semaine a provoqué des dégâts désastreux dans de nombreuses exploitations fruitières, viticoles ou céréalières. Certains agriculteurs ont vu leurs récoltes détruites à hauteur de 80 %, poussant l'État à déclencher le régime des calamités agricoles.

Après un début de printemps très chaud et responsable d'une floraison précoce, une vague de froid s'est abattue cette semaine sur de nombreuses régions françaises, avec des conséquences dramatiques pour les exploitants agricoles.

Dans certaines exploitations, le gel a détruit 80 % des récoltes. Non seulement de la vigne et des arbres fruitiers ont été touchés, mais les cultures de colza et de betteraves ont aussi subi les effets des basses températures, qui ont atteint jusqu'à -9 °C par endroits.

Pour venir en aide aux exploitants, le gouvernement a donc annoncé la mise en place du régime de calamité agricole.

